Colorado Outdoor Equity Grant Program will distribute $1.3 million in funding this fall

DENVER – From August 22 – September 30, 2022, organizations that expand access to Colorado’s outdoors for traditionally excluded youth can apply for financial support from the Colorado Outdoor Equity Grant Program (OEGP), which will award $1.3 million in Outdoor Equity Grants this fall.



While Colorado is famed for the world-class outdoor recreation opportunities it provides, many traditionally excluded communities in Colorado still face barriers to equitable access to the outdoors. The OEGP, signed into law last year by Governor Polis, increases access to outdoor opportunities for all Coloradans and provides resources to underserved youth and communities to help increase environmental learning opportunities, education, public health, and outdoor fun.



“Colorado Parks and Wildlife is proud to announce the kickoff of the second round of grant applications,” said CPW Acting Director Heather Dugan. “Through the Outdoor Equity Grant Program, we can begin to reduce the barriers that prevent all Coloradans from experiencing Colorado’s state parks and public lands and to build an outdoor community that is inclusive of all.”



Nonprofits, government entities, school districts, for-profits, and federally recognized tribes that wish to increase outdoor access for traditionally excluded youth (including youth from low-income and communities of color, LGBTQ+ youth, Native and Indigenous youth, and youth with disabilities) and that have not previously received OEGP funding can apply for up to $150,000 during this grant cycle.



“The Outdoor Equity Grant Program was created by and for communities that have historically faced barriers to participating in the year-round recreation activities that our beautiful state offers,” said OEGP Board Member Brayhan Reveles. “My personal connection with the natural world is so important to me, however, the ways that traditionally excluded communities connect with the outdoors are sometimes overlooked. Recreating in the outdoors does not mean that you are training for hundred-mile endurance races or multi-day backcountry trips. It can be as simple as bird watching or taking a walk with a friend outside. We aim to fund organizations and programs that honor the many ways that people connect to the land, and invite all to apply.”



The OEGP Board, a diverse board made up of individuals with experience in recreation and conservation and who come from the communities the grant program serves, will accept grant proposals from organizations that will support outdoor experiences for Colorado youth; show cultural competence in working with a target population of the OEGP; demonstrate a commitment to justice, equity, diversity and inclusion; and that represent the geographic diversity of the state of Colorado.



The OEGP Board is committed to providing funding to organizations that have traditionally been unable to apply for grant programs due to organizational barriers, and encourage organizations of all sizes and with diverse missions to apply. The board will provide guidance through two virtual Q&A sessions for applicants on Thursday, September 8 at 9 a.m. and 4 p.m. The links to the Q&A sessions can be found on the OEGP website.



The Outdoor Equity Grant Program, through funding from the Colorado Lottery, will accept applications for grants each year. This June, it announced $1.8 million in grant awards to 43 organizations across the state. Additional funding from Great Outdoors Colorado and Colorado Parks and Wildlife was added to the inaugural grant cycle to increase the investment from $550,000 during the first year. This fall’s application process will solicit proposals from the second round of grantees for a total of $1.3 million in grants. The OEGP will eventually distribute up to $3 million annually to support outdoor education programs and conservation opportunities for underserved youth as the program fund grows with Lottery distribution in the coming years.



“We are excited to announce the next round of funding for the Colorado Outdoor Equity Grant Program. The first round saw significant interest from a wide variety of organizations and we are hopeful our next round can reach even more organizations working to help increase youth access to the outdoors in Colorado,” said Dan Gibbs, Executive Director, Colorado Department of Natural Resources. “We encourage organizations to attend the Q&A sessions and apply for grants. Colorado’s outdoors are for all and the Colorado Department of Natural Resources is dedicated to supporting a welcoming, inclusive and accessible environment for all visitors to our public lands.”



Groups can apply from August 22 – September 30, 2022. Find out more on the Outdoor Equity Grant Program website: https://cpw.info/outdoorequitygrant.

###



Spanish translation below.



El Programa de Subvenciones de Equidad en las Actividades al Aire Libre de Colorado distribuirá 1.3 millones de dólares en subvenciones este otoño



DENVER – Del 22 de agosto al 30 de septiembre de 2022, las organizaciones que amplían el acceso a la naturaleza de Colorado para los jóvenes tradicionalmente excluidos pueden solicitar apoyo financiero del Programa de Subvenciones para Actividades al Aire Libre de Colorado (OEGP por sus siglas en inglés). El OEGP distribuirá 1.3 millones de dólares en subvenciones para actividades al aire libre este otoño.



Aunque Colorado es famoso por las oportunidades de recreación al aire libre de clase mundial que ofrece, muchas comunidades tradicionalmente excluidas en Colorado todavía se enfrentan a barreras para el acceso equitativo al aire libre. El OEGP, establecido como ley el año pasado por el gobernador Polis, aumenta el acceso a las oportunidades al aire libre para todos los habitantes de Colorado y proporciona recursos a los jóvenes y las comunidades desfavorecidas para aumentar las oportunidades de educación ambiental, la salud pública y la diversión al aire libre.



“El departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado se enorgullece de anunciar el inicio de la segunda ronda de solicitudes de subvención”, dijo la directora interina del departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW por sus siglas en inglés) Heather Dugan. “A través del Programa de Subvenciones en las Actividades al Aire Libre, podemos empezar a reducir las barreras que impiden a todos los habitantes de Colorado experimentar los parques estatales y las tierras públicas de Colorado y construir una comunidad al aire libre que sea inclusiva para todos”.



Las organizaciones sin ánimo de lucro, las entidades gubernamentales, los distritos escolares, las impresas y las tribus reconocidas a nivel federal que deseen aumentar el acceso a las actividades al aire libre para los jóvenes tradicionalmente excluidos (incluidos los jóvenes de bajos ingresos y las comunidades de color, los jóvenes LGBTQ+, los jóvenes nativos e indígenas y los jóvenes con discapacidades) y que no hayan recibido anteriormente financiación del OEGP pueden solicitar hasta $150,000 durante este ciclo de subvenciones.



“El Programa de Subvenciones para la Equidad en las Actividades al Aire Libre fue creado por y para las comunidades que históricamente se han enfrentado a barreras para participar en las actividades recreativas que ofrece nuestro hermoso estado durante todo el año”, dijo Brayhan Reveles, miembro de la Junta Directiva del OEGP. “Mi conexión personal con el mundo natural es muy importante para mí, sin embargo, a veces se olvidan las formas en que las comunidades tradicionalmente excluidas se conectan con el aire libre. Recrearse en la naturaleza no requiere entrenar para carreras de resistencia de cien millas o viajes de varios días por el campo, puede ser algo tan sencillo como observar a los pájaros o dar un paseo con un amigo al aire libre. Nuestro objetivo es financiar organizaciones y programas que honren las múltiples formas en que las personas se conectan con la tierra, e invitamos a todos a presentar su solicitud”.



La Junta de la OEGP, una junta diversa compuesta por personas con experiencia en recreación y conservación y que proceden de las comunidades a las que sirve el programa de subvenciones. La Junta aceptará propuestas de subvenciones de organizaciones que apoyen las experiencias al aire libre de los jóvenes de Colorado; que muestren competencia cultural al trabajar con una población objetivo de la OEGP; que demuestren un interés en la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión; y que representen la diversidad geográfica del estado de Colorado.



La Junta de la OEGP se compromete a proporcionar financiación a las organizaciones que tradicionalmente no han podido solicitar programas de subvención debido a las barreras organizativas, y anima a las organizaciones de todos los tamaños y con diversas misiones a presentar su solicitud. La junta proporcionará consejos a través de dos sesiones virtuales de preguntas y respuestas para los solicitantes el jueves 8 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde.



El Programa de Subvenciones de Equidad al Aire Libre, a través de la financiación de la Lotería de Colorado, aceptará solicitudes de subvenciones cada año. En junio de este año, se anunciaron subvenciones por valor de 1,8 millones de dólares para 43 organizaciones ubicadas en distintos rincones del estado. La financiación adicional de Great Outdoors Colorado y Colorado Parks and Wildlife se añadió al ciclo de subvenciones inaugural para aumentar la inversión de 550.000 dólares durante el primer año. El proceso de solicitud de este otoño solicitará propuestas de la segunda ronda de beneficiarios para un total de $1.3 millones en subvenciones. El OEGP acabará distribuyendo hasta 3 millones de dólares anuales para apoyar programas de educación al aire libre y oportunidades de conservación para jóvenes desatendidos a medida que el fondo del programa crezca con la distribución de la Lotería en los próximos años.



“Estamos muy contentos de anunciar la próxima ronda de financiación para el Programa de Subvenciones de Equidad al Aire Libre de Colorado. La primera ronda vio un interés significativo de una amplia variedad de organizaciones y esperamos que nuestra próxima ronda pueda llegar a aún más organizaciones que trabajan para ayudar a aumentar el acceso de los jóvenes al aire libre en Colorado”, dijo Dan Gibbs, Director Ejecutivo del Departamento de Recursos Naturales de Colorado. “Animamos a las organizaciones que trabajan a asistir a las sesiones de preguntas y respuestas y a solicitar las subvenciones. El aire libre de Colorado es para todos y el Departamento de Recursos Naturales de Colorado se dedica a apoyar un entorno acogedor, inclusivo y accesible para todos los visitantes de nuestras tierras públicas.”



Los grupos pueden solicitarla del 22 de agosto al 30 de septiembre de 2022. Obtenga más información en el sitio web del Programa de Subvenciones de Equidad al Aire Libre: https://cpw.info/outdoorequitygrant.