State Vet Offers Resources for Coloradans To Protect Animals During Upcoming Spell of Extreme Cold Weather

With record-breaking low temperatures and snowfall predicted in Colorado late Wednesday through Friday, the Colorado Department of Agriculture urges animal owners to take steps to ensure the safety and wellbeing of their animals in the potentially hazardous weather conditions.

“Anyone who owns animals should prepare for this cold weather and emergencies that may arise as a result of the low temperatures,” said Colorado State Veterinarian Dr. Maggie Baldwin. “To the greatest extent possible, Coloradans should ensure all animals have access to adequate shelter with bedding and access to fresh water and plenty of food, as animals typically need more food and water in cold temperatures.”

Owners should consider bringing pets inside the home. Animal owners should make sure they have a way to maintain fresh water and food supply for animals in the case of extreme snow and ice. Cold weather can lead to power outages, which can cause mechanized feeders or heaters to become inoperable, so animal owners should make a preparedness plan to deal with any emergencies.

Severe and prolonged low temperatures can also cause problems for livestock, horses and their owners. Anyone going through a large winter storm for the first time should prepare by providing access to shelter for small farm animals like pigs, goats, and birds. Shelters, sheds, or windbreaks will protect livestock from winter storms and having bedding available can create a warm place to keep horses and livestock off ice and mud.

Additional information on how to prepare for severe winter storms can be found at Prep4AgThreads.org, including information about protecting your companion animals, livestock, or your farm. Additionally, livestock information can be found on the CSU Extension website.

La veterinaria del Estado ofrece recursos a los habitantes de Colorado que protejan a los animales durante la próxima ola de frío extremo

Con récord de bajas temperaturas y nevadas previstas en Colorado desde el miércoles hasta el viernes, el Departamento de Agricultura de Colorado recomienda a los propietarios de animales que tomen medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de sus animales en las condiciones climáticas potencialmente peligrosas.

“Cualquiera que tenga animales debe prepararse para este clima frío y las emergencias que puedan surgir como consecuencia de las bajas temperaturas,” dijo la Dra. Maggie Baldwin, Veterinaria del Estado de Colorado. “En la mayor medida posible, los habitantes de Colorado deben asegurarse de que todos los animales tengan acceso a un refugio adecuado con ropa de cama y acceso a agua fresca y comida en abundancia, ya que los animales suelen necesitar más comida y agua cuando las temperaturas son frías.”

Los propietarios deben considerar la posibilidad de meter a las mascotas en casa. Los propietarios de animales deben asegurarse de que disponen de un modo de mantener el suministro de agua fresca y alimentos para los animales en caso de nevadas y heladas extremas. El frío puede provocar cortes de electricidad, que pueden hacer que los comederos mecanizados o los calefactores dejen de funcionar, por lo que los propietarios de animales deben elaborar un plan de preparación para hacer frente a cualquier emergencia.

Las bajas temperaturas severas y prolongadas también pueden causar problemas para el ganado, los caballos y sus propietarios. Cualquiera que esté pasando por una gran tormenta de invierno por primera vez debe prepararse proporcionando acceso a refugios para los pequeños animales de granja como cerdos, cabras y pájaros. Los refugios, cobertizos o cortavientos protegerán al ganado de las tormentas invernales, y disponer de camas puede crear un lugar cálido para mantener a los caballos y al ganado alejados del hielo y el barro.

En Prep4AgThreats.org encontrará información adicional sobre cómo prepararse para tormentas invernales severas, incluida información sobre cómo proteger a sus animales domésticos, ganado o su granja (información solo en inglés). Además, se puede encontrar información ganadera en la página web de la Extensión de la CSU.