Labor Day 2022: America’s workforce is stronger than ever

By Marty Walsh, U.S. Secretary of Labor

On Labor Day we honor the achievements of America’s workers, and in 2022 we have a historic victory to celebrate. Our nation’s working people have come all the way back from the depths of a global pandemic, regaining every job lost and more.

This milestone seemed impossible to reach on Labor Day two years ago. The pandemic was out of control. Millions of Americans were out of work, and economic forecasters said unemployment could remain elevated for years to come.

Some commentators even lost faith in our national work ethic. Even today, some still say that Americans “don’t want to work anymore.”

What nonsense. This sour view of workers seems rooted in the belief that they should be happy with whatever they get. A deadly pandemic exposed the limits – and the disrespect – of that attitude.

The truth is, Americans were eager and ready to get back to work. They just needed the right opportunities, the kind President Biden’s American Rescue Plan delivered. It got vaccines to the people, relief to families, and support for schools and businesses to reopen safely. With these conditions in place, America got back to work – and in a big way.

Since President Biden took office, we’ve added 9.5 million jobs to the economy. The unemployment rate has plunged to 3.5 percent, matching a 53-year low.

Here in Colorado the unemployment rate is 3.3 percent as Coloradoans are seizing opportunities like never before.

This job growth has been broad and widely shared. Some said construction would be slow to return. As of July, there were 82,000 more construction jobs than before the pandemic.

Healthcare workers battled bravely through the pandemic and, by this summer, nearly every single job in that vital sector was recovered.

Some said thinking we could restore America’s manufacturing was naïve. Well, manufacturing has more than fully recovered – and with the new CHIPS and Science Law, we are set to lead the world in the industries, and good jobs, of the future.

Ours is a remarkable story of resilience and recovery. I must say, as a former construction worker, I’m not surprised. Working people are proud of their work and who they are. That hasn’t changed.

As I travel the country as Labor Secretary, I talk to workers and jobseekers and – everywhere I go – Americans want a fair chance to earn decent wages, support their families, make meaningful contributions, and achieve financial security.

Consider the Bipartisan Infrastructure Law. It’s creating thousands of good-paying jobs that don’t need a college degree. America’s workers are doing what they do best – rebuilding their communities, revitalizing our industries and securing a healthy future for our children.

We’re also reducing inequality. In this recovery, wages have gone up the fastest for workers of color and workers with less than a high school diploma. We are determined to continue this progress. To unlock the full potential in our economy, we must empower all of our nation’s workers, especially those who got shut out in the past.

We advance all our goals now from a position of strength. The Inflation Reduction Act will not only lower costs for working families; it’s also going to create good jobs for years to come. America’s workers – diverse and determined – are going to win our clean energy future.

Every recovery has a lesson to teach. Here’s one for this Labor Day: Never bet against America’s workers.

Espanol

Día del Trabajo 2022: La fuerza laboral de Estados Unidos es más fuerte que nunca

Por Marty Walsh, Secretario de Trabajo de EE. UU.

En el Día del Trabajo honramos los logros de los trabajadores de Estados Unidos, y en 2022 tenemos una victoria histórica que celebrar. Los trabajadores de nuestra nación han regresado desde las profundidades de una pandemia global, recuperando cada empleo perdido y más.

Este hito parecía imposible de alcanzar en el Día del Trabajo hace dos años. La pandemia estaba fuera de control. Millones de estadounidenses se quedaron sin trabajo y los analistas económicos dijeron que el desempleo podría seguir siendo elevado en los próximos años.

Algunos comentaristas incluso perdieron la fe en nuestra ética de trabajo nacional. Incluso hoy en día, algunos todavía dicen que los estadounidenses “ya no quieren trabajar”.

Qué tontería. Esta visión agria de los trabajadores parece arraigada en la creencia de que deben ser felices con cualquier trabajo que obtengan. Una pandemia mortal expuso los límites – y la falta de respeto – de esa actitud.

La verdad es que los estadounidenses estaban ansiosos y listos para volver al trabajo. Solo necesitaban las oportunidades adecuadas, del tipo que entregó el Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden. Llevó vacunas a la gente, alivio a las familias y apoyo para que las escuelas y las empresas reabrieran de manera segura. Con estas condiciones en su lugar, Estados Unidos volvió al trabajo, y a lo grande.

Desde que el presidente Biden asumió el cargo, hemos agregado 9.5 millones de empleos a la economía. La tasa de desempleo se ha desplomado a 3.5 por ciento, igualando un mínimo de 53 años.

Aquí en Colorado, la tasa de desempleo es del 3.3 por ciento, ya que los habitantes de Colorado están aprovechando las oportunidades como nunca antes.

Este crecimiento del empleo ha sido amplio y ampliamente compartido. Algunos dijeron que la construcción tardaría en regresar. Hasta julio, había 82,000 empleos de construcción más que antes de la pandemia. Los trabajadores de la salud lucharon valientemente durante la pandemia y, para este verano, casi todos los trabajos en ese sector vital se recuperaron.

Algunos dijeron que pensar que podríamos restaurar la fabricación de Estados Unidos era ingenuo. Bueno, la fabricación se ha recuperado más que por completo, y con los nuevos CHIPS y la Ley de Ciencias, estamos listos para liderar el mundo en las industrias y buenos empleos del futuro.

La nuestra es una historia notable de resiliencia y recuperación. Debo decir que, como ex trabajador de la construcción, no me sorprende. Los trabajadores están orgullosos de su trabajo y de quiénes son. Eso no ha cambiado.

Mientras viajo por el país como Secretario de Trabajo, hablo con trabajadores y solicitantes de empleo y, dondequiera que vaya, los estadounidenses quieren una oportunidad justa de ganar salarios decentes, mantener a sus familias, hacer contribuciones significativas y lograr seguridad financiera.

La semana pasada estuve en San Antonio con el representante federal Joaquín Castro para reunirme con trabajadores, líderes sindicales, líderes de la industria local y funcionarios de la ciudad. Vi a aprendices aprendiendo habilidades avanzadas y preparándose para buenos trabajos y carreras por SA Ready to Work, uno de los programas de capacitación laboral más impresionantes del país.

Considere la Ley de Infraestructura Bipartidista. Está creando miles de empleos bien remunerados que no necesitan un título universitario. Los trabajadores de Estados Unidos están haciendo lo que mejor saben hacer: reconstruir sus comunidades, revitalizar nuestras industrias y asegurar un futuro saludable para nuestros niños. Estamos decididos a continuar este progreso.

También estamos reduciendo la desigualdad. En esta recuperación, los salarios han aumentado más rápido para los trabajadores de color y los trabajadores con menos de un diploma de escuela secundaria. Para liberar todo el potencial de nuestra economía, debemos empoderar a todos los trabajadores de nuestra nación, especialmente a aquellos que fueron excluidos en el pasado.

Avanzamos todos nuestros objetivos ahora desde una posición de fuerza. La Ley de Reducción de la Inflación no solo reducirá los costos para las familias trabajadoras; también va a crear buenos empleos en los próximos años. Los trabajadores de Estados Unidos, diversos y decididos, van a ganar nuestro futuro de energía limpia.

Cada recuperación tiene una lección que enseñar. Aquí hay uno para este Día del Trabajo: Nunca apuestes contra los trabajadores de Estados Unidos.