I-70 Corridor athletes to compete at state track meet May 14-16

Heat sheets were released today by the Colorado High School Activities Association for the Colorado State Track & Field Championships Thursday, May 14, through Saturday, May 16, at JeffCo Stadium in Lakewood.

The schedule for Byers, Bennett and Strasburg athletes is listed below. Online streaming of the state track meet is available at www.nfhsnetwork.com, but a subscription is required.

Thursday, May 14

1:30 p.m.: 3A girls discus, LaForce, Strasburg, second flight.

1:30 p.m.: 2A boys high jump, Eastwood, Byers.

2 p.m.: 2A girls long jump, Linnebur, Byers, first flight.

2 p.m.: 3A girls 100-meter dash preliminaries, Kent, Strasburg, Heat 2, Lane 8. Finals @ 10:57 a.m. Saturday.

2:15 p.m.: 2A boys 100-meter dash preliminaries, Eacret, Byers, Heat 1, Lane 7. Finals @ 10:40 a.m. Saturday.

2:50 p.m.: 3A girls 4×200 relay, Strasburg, Heat 2, Lane 1. Finals @ 2 p.m. Friday.

3 p.m.: 3A boys 4×200 relay preliminaries, Strasburg, Heat 1, Lane 5. Finals @ 2:05 p.m. Friday.

3:10 p.m.: 2A girls 4×200 relay preliminaries, Byers, Heat 2, Lane 2. Finals @ 1:40 p.m. Friday.

3:20 p.m.: 2A 4×200 boys relay, Byers, Heat 1, Lane 6. Finals @ 1:45 p.m. Friday.

3:30 p.m.: 3A girls 100-meter hurdles, Kent, Strasburg, Heat 2, Lane 3. Finals @ 9:44 a.m. Saturday.

3:40 p.m.: 3A boys 110-meter hurdles, Hauser, Strasburg, Heat 1, Lane 6. Finals @ 10:04 a.m Saturday.

3:45 p.m.: 2A boys 110-meter hurdles, Eastwood, Byers, Heat 2, Lane 3. Finals @ 9:53 a.m. Saturday.

4 p.m.: 3A girls triple jump, Cardenas, Strasburg, first flight; Voorhies, Bennett, & Garcia, Strasburg, second flight.

4 p.m.: 3A boys high jump, Dodge, Strasburg.

4:15 p.m.: 3A boys 4×800 relay finals, Strasburg.

4:30 p.m.: 2A girls 4×800 relay finals, Byers.

5:40 p.m.: 3A boys 200 meter preliminaries, Hemphill, Heat 2, Lane 2. Finals @ 1:46 p.m. Saturday.

5:45 p.m.: 2A girls 200-meter preliminaries, Smith, Byers, Heat 2, Lane 1. Finals @ 1:18 p.m. Saturday.

5:50 p.m.: 2A boys 200-meter dash preliminaries, Eacret & McPherson, Byers, Heat 2, They are running in side-by-side lanes, 6&7. Finals @ 1:22 p.m. Saturday.

6:58 p.m.: 2A boys 400-meter dash preliminaries, Eacret, Heat 1, Lane 6; and McPherson, Heat 2, Lane 6. Finals @ 11:40 a.m. Saturday.

Friday, May 15

8:30 a.m.: 3A girls shot put, LaForce, Strasburg, second heat.

9:15 a.m.: 2A girls 4×100 relay, Byers, Heat 2, Lane 2. Finals @ 3:15 p.m. Saturday.

9:23 a.m.: 2A 4×100 boys relay, Byers, Heat 2, Lane 3. Finals @ 3:20 p.m. Saturday.

9:50 a.m.: 3A 4×100 girls relay, Bennett, Heat 1, Lane 2. Finals @ 3:45 p.m. Saturday.

9:58 a.m.: 3A boys 4×100 relay, Strasburg, Heat 2, Lane 4. Finals @ 3:40 p.m. Saturday.

10:10 a.m.: 2A girls 3,200 meters final, Bowling & West, Byers.

11 a.m.: 3A boys discus, Dickens, Strasburg, second flight.

11:05 a.m.: 3A girls 300-meter hurdles, Kent, Strasburg, Heat 1, Lane 3. Finals @ 2:14 p.m. Saturday.

11:20 a.m.: 2A 300-meter boys hurdles preliminaries, Eastwood, Byers, Heat 2, Lane 7. Finals @ 2:23 p.m. Saturday.

11:30 a.m.: 3A 300-meter boys hurdles preliminaries, Hauser, Heat 2, Lane 7. Finals @ 2:34 p.m. Saturday.

1 p.m.: 2A girls 800 meters finals, West, Byers.

3:35 p.m.: 2A girls 4×400 relay preliminaries, Byers, Lane 6. Finals @ 4:40 p.m. Saturday.

3:48 p.m.: 2A boys 4×400 relay preliminaries, Byers, Heat 1, Lane 5. Finals @ 4:48 p.m. Saturday.

4:25 p.m.: 3A girls 4×400 relay preliminaries, Strasburg, Heat 1, Lane 8. Finals @ 5:25 p.m. Saturday.

4:38 p.m.: 3A boys 4×400 relay, Strasburg, Heat 1, Lane 5. Finals @ 5:33 p.m. Saturday.

Saturday, May 16

8:30 a.m.: 3A girls high jump, Cranwill, Bennett, & Zimmerman, Strasburg.

10 a.m.: 3A girls long jump, Zimmerman, Strasburg, first flight; Cardenas and Garcia, Strasburg, second flight.

12:30 p.m.: 3A boys shot put finals, Dickens, Strasburg, second flight.

12:50 p.m.: 2A girls 1,600 meters final, West, Byers.

1 p.m.: 3A boys long jump, Parra, Strasburg, Flight 1.

2 p.m.: 2A boys triple jump, Linnebur, Byers, first flight.