Hemp Advisory Committee Seeking Two Members to Fill Vacancies

The Colorado Department of Agriculture is seeking nominations for two positions on the Hemp Advisory Committee (HAC) to represent Seed Development/Genetics and Higher Education Research Institutions. While HAC members usually serve three year terms, these vacancies need to be filled for the remainder of their term that will expire on July 31, 2023. Members can serve up to three terms (9 years) on the Committee.

The ten person Hemp Advisory Committee provides advice to the Commissioner of Agriculture by reviewing proposed rules and recommending new rules or changes to existing rules, including rules that establish CDA’s inspection program to determine THC concentration.

HAC member responsibilities:

Attend quarterly meetings.

Assist the Commissioner and program staff in promulgating rules to carry out the Hemp Act, Title 35, Article 61.

Represent their industry segment as a whole, not just themselves or their company’s interests.

Nominations will be reviewed for qualifications by CDA staff and final decisions of who will be appointed to sit on the Committee will be made by the Colorado Agricultural Commission.

More information about the positions can be found on the Hemp Advisory Committee page. Interested candidates can submit their nominations online no later than Friday, July 15, 2022 at 5 pm.

El Departamento de Agricultura busca dos miembros para el Comité Asesor del Cáñamo (HAC)

Broomfield, Colorado — El Departamento de Agricultura de Colorado (CDA) está buscando nominaciones para cubrir dos puestos en el Comité Asesor del Cáñamo (HAC) para representar a las instituciones de Desarrollo de Semillas/Genética e Investigación de Educación Colegial. Aunque los miembros del HAC suelen tener un mandato de tres años, es necesario cubrir estas posiciones vacantes para lo que resta del término, que vence el 31 de julio de 2023. Los miembros pueden servir en el comité por 3 periodos (9 años).

El Comité Asesor del Cáñamo se compone de diez personas que brindan asesoramiento al comisionado de Agricultura al revisar las regulaciones propuestas y recomendar nuevas reglas o cambios a las ya existentes, incluyendo las reglas que establecen el programa de inspección del CDA para determinar la concentración de THC.

Responsabilidades de los miembros del HAC:

Asistir a las reuniones trimestrales.

Ayudar al comisionado y al personal del programa a promulgar reglas para ejercer la Ley del Cáñamo, Título 35, Artículo 61.

Representar a su sector, no sólo a sí mismo o a los intereses de su empresa.

El personal del CDA evaluará las candidaturas para verificar calificaciones y la Comisión Agrícola de Colorado tomará la decisión final sobre quiénes serán nombrados al Comité.

Encuentre más información sobre los puestos en la página web del Comité Asesor del Cáñamo. Los candidatos interesados pueden enviar sus nominaciones en línea, a más tardar el viernes 15 de julio de 2022 a las 5 p.m.