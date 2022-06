CPW launches Keep Colorado Wild Pass public outreach campaign for income-eligible resident input and education

DENVER – Colorado Parks and Wildlife (CPW) announced today the launch of a public outreach campaign to engage with Colorado residents, in particular disproportionately impacted communities, and educate the public about the availability of a $29 Keep Colorado Wild Annual Pass during their annual vehicle registration through the Division of Motor Vehicles (DMV). CPW will host small focus groups around the state and accept submissions on an online comment form (in English and Spanish) to understand the use and affordability of state parks for income-eligible residents.

“Colorado has beautiful state parks that should be accessible to anyone in the state who wants to be in nature,” said Lauren Truitt, Assistant Director for Information and Education with CPW. “The Keep Colorado Wild Pass and the proposed income-eligible pass is a win-win because it allows more residents to get out and enjoy the great outdoors while also supporting the protection of our lands, waters and wildlife.”

CPW will host 23 in-person focus groups and two virtual focus groups this summer. The schedule and registration links can be found on the calendar here. Participants in the in-person focus groups will receive a $25 gas or grocery gift card. For those who are unable to attend a focus group, residents can provide feedback on the comment form, open until Aug. 15, 2022.

About the Keep Colorado Wild Pass:

In 2021, Colorado legislative leaders and Governor Polis signed a bill that will allow Coloradans to easily access state parks and invest in Colorado’s wildlife and great outdoors. Senate Bill SB21-249

Starting on Jan. 1, 2023, Colorado residents can buy a $29 Keep Colorado Wild Pass during their annual vehicle registration through the Division of Motor Vehicles (DMV). Residents will have the option to buy or decline the pass every year when registering a passenger vehicle, light truck, motorcycle and/or recreational vehicle.

The Keep Colorado Wild Pass is an annual state park that includes:

Entry to all Colorado state parks

Protects wildlife, lands and water

Supports search and rescue programs

Funds trails and local community projects

Helps make the outdoors safe and available to all

Money raised from the pass will be used to protect wildlife and healthy habitats, search and rescue programs, avalanche education and outdoor equity learning programs. For more information, read the 10 Keep Colorado Wild Pass funding goals.

DENVER – La división de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) anunció hoy el lanzamiento de una campaña pública para involucrar a los residentes de Colorado, en particular las comunidades afectadas de manera desproporcionada, y educar al público sobre la disponibilidad del pase anual Mantenga a Colorado Silvestre y el proceso de registro durante el registro anual de su vehículo a través de la División de Vehículos Motorizados (DMV). CPW organizará pequeños grupos de enfoque en todo el estado y aceptará presentaciones en un formulario de comentarios en línea (en inglés y español) para comprender la accesibilidad y la asequibilidad de los parques estatales para los residentes elegibles por ingresos.

“Colorado tiene hermosos parques estatales que deberían ser accesibles para cualquier persona en el estado que quiera estar en la naturaleza”, dijo Lauren Truitt, Subgerente de Información y Educación de CPW. El pase anual Mantenga a Colorado Silvestre y el pase con descuento elegible para residentes con ingresos elegibles es beneficioso para todos porque permite que más residentes salgan y disfruten del aire libre al mismo tiempo que apoyan la protección de nuestras tierras, aguas y vida silvestre”.

CPW organizará 23 grupos de enfoque en persona y 2 grupos de enfoque virtuales este verano. El horario y los enlaces de registro se pueden encontrar en el calendario aquí. Los participantes en los grupos de enfoque en persona recibirán una tarjeta de regalo de $25 para gasolina o tarjeta para el mandado. Para aquellos que no puedan asistir a un grupo de enfoque, los residentes pueden brindar comentarios sobre el formulario hasta el 15 de agosto de 2022.

Acerca del pase anual Mantenga a Colorado Silvestre :

En 2021, los líderes legislativos de Colorado y el gobernador Polis firmaron un proyecto de ley que permitirá a los habitantes de Colorado acceder fácilmente a los parques estatales e invertir en la vida silvestre y el aire libre de Colorado el proyecto de ley es conocido como SB21-249.

A partir del 1 de enero de 2023, los residentes de Colorado pueden comprar el pase Mantenga a Colorado Silvestre de $29 durante el registro anual de su vehículo a través de la División de Vehículos Motorizados (DMV). Los residentes tendrán la opción de comprar o rechazar el pase todos los años al registrar un vehículo de pasajeros, camioneta, motocicleta y/o vehículo recreativo.

Mantenga a Colorado Silvestre es un pase estatal anual que incluye:

Entrada a todos los parques estatales de Colorado

Protege la vida silvestre, las tierras y el agua.

Admite programas de búsqueda y rescate

Financia senderos y proyectos comunitarios locales.

Ayuda a que el aire libre sea seguro y esté disponible para todos.

El dinero recaudado con el pase se utilizará para proteger la vida silvestre y los hábitats saludables, los programas de búsqueda y rescate, la educación sobre avalanchas y los programas de aprendizaje de equidad al aire libre. Para obtener más información, lea los 10 objetivos de financiación del pase Mantenga a Colorado Silvestre.