Colorado health department recognizes Air Quality Awareness Week

Department continues using technology, science, and public input to protect clean air

REMOTE (May 1, 2023): The Colorado Department of Public Health and Environment is recognizing Air Quality Awareness Week , a nation-wide initiative to share information about the importance of clean air and ongoing efforts to improve air quality to keep people healthy.

“During Air Quality Awareness Week, we invite Coloradans to discover how air pollution impacts our health, and how we can all take actions to protect clean air,” said Michael Ogletree, Director of the department’s Air Pollution Control Division. “Air pollution can harm people’s health, but is often invisible. That’s why it’s important to be aware of air quality indicators, especially during Colorado’s summer months. Those particularly at risk to air pollution, like people with asthma, may need to take extra precautions on poor air quality days.”

The department’s Air Pollution Control Division is committed to keeping people informed about air pollution threats and doing more to measure and reduce pollution. We’re leading the way through technology, innovation, and community input to protect clean air acoss Colorado.

One example is the division’s new air monitoring tool: the Community Air Toxics (CAT) mobile monitoring lab. This state-of-the art mobile lab will help us monitor air in communities disproportionately impacted by air pollution, as outlined in a 2021 law. The lab records real-time measurements every 1-2 seconds, while driving, for air toxins such as benzene, hydrogen cyanide, and hydrogen sulfide. It has the capability of detecting hundreds of other compounds. We’re also developing our Emissions Mobile Unit (EMU) mobile monitoring lab. Similar to the CAT, it will further expand our community-based monitoring capabilities.

“We’re tackling pollution using the best science and technology available ,” said Trisha Oeth, Director of Environmental Health and Protection.”In particular, we’re listening to communities disproportionately impacted by air pollution to ensure everyone breathes cleaner air, no matter the ZIP code, and that people’s lived experience informs our work. From increasing the clean electric vehicle options to cutting pollution from industrial and manufacturing sectors to building our Air Toxics Program , we’re taking a multi-pronged approach to curbing air pollution.”

Coloradans can stay “air aware” during Air Quality Awareness Week and beyond by:

El Departamento de Salud de Colorado reconoce la Semana de Concientización sobre la Calidad del Aire

El Departamento continúa utilizando la tecnología, la ciencia y los aportes del público para proteger el aire limpio

REMOTO (1. o de mayo de 2023): El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado reconoce la Semana de Concientización sobre la Calidad del Aire , una iniciativa nacional para compartir información sobre la importancia del aire limpio y los esfuerzos continuos para mejorar la calidad del aire y mantener a las personas saludables.

“Durante la Semana de Concientización sobre la Calidad del Aire, invitamos a los habitantes de Colorado a descubrir cómo la contaminación del aire afecta nuestra salud y cómo todos podemos tomar medidas para proteger el aire limpio”, señaló Michael Ogletree, director de la División de Control de la Contaminación del Aire del Departamento de Salud. “La contaminación del aire puede afectar la salud de las personas, pero, a menudo, es invisible. Es por esta razón que es importante estar al tanto de los indicadores de la calidad del aire, especialmente durante los meses de verano en Colorado. En particular, aquellas personas con mayor riesgo a causa de la contaminación del aire, como las personas con asma, deben tomar precauciones adicionales en los días de mala calidad del aire”.

La División de Control de la Contaminación del Aire del Departamento se compromete a mantener informada a la población sobre las amenazas de la contaminación del aire y hacer más para medir y reducir la contaminación. Estamos liderando el camino a través de la tecnología, la innovación y los aportes de la comunidad para proteger el aire limpio en todo Colorado.

Un ejemplo es la nueva herramienta de la División para el monitoreo del aire: el laboratorio de monitoreo móvil de Tóxicos en el Aire de la Comunidad (CAT, en inglés). Este laboratorio móvil de última generación nos ayudará a monitorear el aire en comunidades afectadas de manera desproporcionada por la contaminación del aire, según la descripción de una ley de 2021. El laboratorio registra mediciones en tiempo real cada 1 o 2 segundos, mientras está en movimiento, para detectar toxinas en el aire como benceno, cianuro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Tiene la capacidad de detectar cientos de otros compuestos. También estamos desarrollando nuestro laboratorio de monitoreo móvil, la Unidad Móvil de Emisiones (EMU, en inglés). Es similar al CAT y ampliará aún más nuestras capacidades de monitoreo en la comunidad.

“Estamos haciendo frente a la contaminación utilizando la mejor ciencia y tecnología disponibles”, declaró Trisha Oeth, directora de Salud y Protección Ambiental. “En particular, estamos escuchando a las comunidades afectadas de manera desproporcionada por la contaminación del aire para garantizar que todos respiren un aire más limpio, independientemente de su código postal, y esperamos que la experiencia de vida de las personas ayude a dar forma a nuestro trabajo. Desde aumentar las opciones de vehículos eléctricos hasta reducir la contaminación del sector industrial y manufacturero y desarrollar nuestro Programa de Tóxicos en el Aire , estamos adoptando un enfoque múltiple para reducir la contaminación del aire”.

Durante la Semana de Concientización sobre la Calidad del Aire, los habitantes de Colorado pueden informarse y más de la siguiente manera:

