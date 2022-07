CDPHE to add 270 hospitalizations to data dashboard due to reporting lapse

STATEWIDE (July 15, 2022) — CDPHE will add 270 previously unreported hospitalizations dated between late March of this year and today to the state’s cumulative total on the data dashboard as part of this afternoon’s regular 4 p.m. data update. This update is a result of Intermountain Healthcare (formerly SCL Health) failing to report hospitalization data to the COVID Patient Hospitalization Surveillance System (COPHS) since late March. The delay in reporting these hospitalizations over the course of recent months did not affect CDPHE’s COVID-19 surveillance abilities or public health recommendations, as we use multiple metrics to understand COVID-19 transmission in the state.





This data update will also affect the graphs on the “reason for admission” tab of CDPHE’s patient-level hospital data webpage. This large health care system’s lapse in reporting occurred prior to CDPHE’s update to our COVID-19 hospitalization reporting in May , so their data has not been included in these graphs. Additional data related to “reason for admission” from the system’s admissions since May 2020 will be added to that page, providing more detailed information about 10,149 hospitalizations from that system. Because this health care system had been reporting hospitalization data before the lapse in late March 2022, CDPHE was aware of all of these hospitalizations except the 270 previously unreported hospitalizations and had previously included them in the state’s published cumulative hospitalization count on the data dashboard .





We receive information about hospitalizations through multiple data systems and integrate many different metrics to best understand the COVID-19 landscape in Colorado at any time — the information entered into the COVID Patient Hospitalization Surveillance System simply provides more detailed demographic information and details about the hospitalization. The reporting delay does not impact CDPHE’s understanding of current COVID-19 trends or change current public health recommendations.

CDPHE continually checks data for quality and completeness and strives to be transparent in any necessary adjustments.





Continue to stay up to date by visiting covid19.colorado.gov .

###

Para publicación inmediata

CONTACTO:

COVID-19 MEDIA LINE: 303-900-2849 (Por favor deje un mensaje)

El CDPHE añadirá 270 hospitalizaciones a su tablero de datos debido a una omisión en el sistema de reporte

COLORADO (15 de julio de 2022) — Como parte de su actualización habitual de esta tarde a las 4 p.m. el CDPHE agregará 270 hospitalizaciones ocurridas entre finales de marzo de este año y el día de hoy, no reportadas previamente, al total acumulado del Estado en su tablero de datos . Esta actualización se debe a que Intermountain Healthcare (anteriormente conocido como SCL Health ) no ha informado desde finales de marzo los datos de hospitalización al Sistema de Monitoreo de Hospitalización de Pacientes (COPHS, por sus siglas en inglés). Importa señalar que el retraso en la notificación de estas hospitalizaciones durante los últimos meses no afectó el monitoreo del COVID-19 por parte del CDPHE ni las recomendaciones sobre salud pública, ya que utilizamos múltiples parámetros para analizar la transmisión de COVID-19 en Colorado.

Esta actualización de datos afectará asimismo los gráficos de la pestaña “reason for admission” (motivo de ingreso al establecimiento hospitalario) que figura en la página web del CDPHE sobre datos hospitalarios respecto a pacientes. El lapso en el informe de este importante sistema de salud se produjo antes de la actualización de CDPHE de nuestros reportes de hospitalización por COVID-19 del mes de mayo , por lo que sus datos no se han incluido en estos gráficos. Los datos adicionales relacionados con el “motivo de ingreso” por parte del sistema de admisiones, recopilados desde mayo de 2020, se añadirán a esa página y brindarán información más detallada sobre 10,149 hospitalizaciones de ese sistema. Dado que este sistema de atención médica había estado informando los datos de hospitalización antes del lapso de omisión de reportes a fines de marzo de 2022, el CDPHE estaba al tanto de todas estas hospitalizaciones —excepto las 270 hospitalizaciones que no fueron notificadas antes—, y las había incluido previamente en el recuento acumulativo de hospitalizaciones en el Estado publicado en el tablero de datos .

Cabe explicar que recibimos información sobre las hospitalizaciones a través de múltiples sistemas de datos e integramos muchos parámetros diferentes para visualizar mejor la situación del COVID-19 en Colorado en cualquier momento determinado. La información introducida en el COPHS simplemente brinda información demográfica más detallada y datos sobre la hospitalización. Esta demora en la presentación de informes no afecta nuestra comprensión de lo que sucede con las tendencias actuales del virus ni modifica las recomendaciones actuales sobre salud pública.

El CDPHE verifica sin cesar la calidad e integralidad de sus datos y se esfuerza por ser transparente respecto a las correcciones necesarias.