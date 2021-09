REMOTE (Sept. 23, 2021): The Colorado Department of Public Health and Environment will be holding a virtual public meeting on Sept. 28 from 6:00 to 7:30 p.m. to discuss new fenceline air quality monitoring plans at four covered facilities throughout Colorado, including the Suncor refinery in Commerce City, a Phillips 66 fuel terminal in Commerce City, the Goodrich Carbon aircraft brakes plant in Carbon and a Sinclair Trucking fuel terminal in Henderson. Those interested in attending need to register in advance online . Attendees will be able to participate in English or Spanish. Attendees who are participating outside of their formal job responsibilities will be eligible to receive a participation incentive in the form of a gift card.





“This new monitoring will enhance our understanding of emissions from these facilities,” said Shaun McGrath, director of environmental health and protection at CDPHE. “We want to ensure Coloradans have a clear understanding of this new monitoring and how they can provide input to make sure these monitoring plans serve the communities most affected by air pollution.”





The requirement for the new fenceline monitoring is in legislation ( HB21-1189 ) signed into law by Governor Polis earlier this year. The law is designed to enhance air monitoring and protect the health of communities near facilities that emit elevated quantities of hydrogen cyanide, hydrogen sulfide, or benzene. The law requires opportunities for public input on fenceline monitoring plans submitted by each of the four covered facilities. At this public meeting, CDPHE will provide an overview of how and when the public can engage, and listen to public ideas about the fenceline monitoring plans and public engagement process.





Andrew Bare, 720-425-2736 (celular)

El Departamento de Salud del estado celebrará el 28 de septiembre un reunión pública para hablar sobre los planes de monitoreo en las inmediaciones de la refinería de Suncor y otras instalaciones

Es obligatorio registrarse con anticipación; se dispondrá de intérprete de español

REMOTO (23 de septiembre de 2021): El 28 de septiembre, de 6:00 a 7:30 p.m., el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) celebrará una reunión pública virtual con el fin de hablar sobre los nuevos planes de monitoreo de la calidad del aire en las inmediaciones de cuatro instalaciones cubiertas de todo Colorado, incluida la refinería de Suncor en Commerce City, una terminal de combustible de Phillips 66 en Commerce City, la planta de frenos de aviones Goodrich Carbon en Pueblo, y una terminal de combustible de Sinclair Trucking en Henderson. Las personas interesadas en asistir deben registrarse en línea con anticipación. Los asistentes podrán participar en inglés o en español. Los asistentes que participen fuera de sus responsabilidades de trabajo formales reunirán los requisitos para recibir un incentivo por participación en la forma de una tarjeta de regalo.

“Este nuevo monitoreo mejorará nuestro entendimiento en cuanto a las emisiones de esas instalaciones”, dijo Shaun McGrath, director de salud y protección del medio ambiente del CDPHE. “Queremos asegurarnos de que los residentes de Colorado comprendan cabalmente en qué consiste este nuevo monitoreo y cómo pueden ofrecer sus comentarios para garantizar que estos planes de monitoreo atiendan a las comunidades más afectadas por la contaminación del aire”.

El requisito del nuevo monitoreo en las inmediaciones de instalaciones está contemplado en la ley (HB21-1189) sancionada por el Gobernador Polis este año. La ley tiene como fin mejorar el monitoreo del aire y proteger la salud de las comunidades cercanas a instalaciones que emiten cantidades elevadas de cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno o benceno. La ley exige oportunidades para el aporte de opinión pública sobre los planes de monitoreo en las inmediaciones de instalaciones presentados por cada una de las cuatro instalaciones cubiertas. En esta reunión pública, el CDPHE ofrecerá una descripción general de cómo y cuándo el público puede participar y escuchar ideas de los residentes sobre los planes mencionados y sobre el proceso de participación pública.