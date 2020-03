Two presumptive positive cases of COVID-19 identified in Colorado

The Colorado Department of Public Health and Environment’s (CDPHE) state lab identified two presumptive positive cases of COVID-19, based on testing results from this afternoon. To ensure expedience on reporting out presumptive positives, the state will provide overall testing statistics as soon as we are able on the website.

The positive cases are:

Case #1 • Sex: Male

Age: 50s

County of residence: Jefferson

Case #2 • Sex: Female

Age: Teenage

County of residence: Denver

Local public health agencies are leading these investigations and will provide additional details as necessary to protect public health. The investigations are ongoing.

An update: Earlier we reported a presumptive positive case as a woman in her 40s from Gunnison County. She is from Denver County with ties to Gunnison County.

Continue to stay up to date by visiting colorado.gov/cdphe/2019-novel-coronavirus

Se registran 2 nuevos presuntos casos de COVID-19 en Colorado

DENVER, Marzo 10, 2020: El laboratorio del Departamento de Salud y Medioambiente de Colorado (CDPHE) identificó 2 nuevos presuntos casos de COVID-19, basados en exámenes llevados a cabo durante la tarde. Para asegurar la rapidez en los casos presuntamente positivos, el estado proveerá todas las estadísticas de las pruebas en la medida de lo posible en este website.

Los casos son:

Caso #1

Hombre en sus cincuentas

Condado de residencia: Jefferson

Caso #2

Adolescente sexo femenino

Condado de residencia: Denver

Las agencias de salud pública están llevando a cabo estas investigaciones y proveerán detalles adicionales para proteger la salud pública. Estas son investigaciones en curso.

Actualización: un presunto caso positivo originalmente identificado como una mujer en su cuarentas reside en el Condado Denver y no en el Condado Gunnison como se reportó originalmente. Tiene conexión con el condado de Gunnison.

Manténgase informado en la página colorado.gov/cdphe/2019-novel-coronavirus