CDPHE confirms 5 additional new presumptive positive cases in Colorado

DENVER, March 13, 2020: The Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) confirmed five new presumptive positive cases in Colorado, based on today’s test results. That brings the total number of presumptive positive cases to date to 77. The state lab has completed test results on more than 600 people in Colorado since testing started on February 28.

Because of the large number of new cases, CDPHE is shifting to report aggregate data for new cases, instead of listing details on each specific case. Additionally, the release of these updated numbers of cases will now be released once per day, at approximately noon.

Total new presumptive positive cases: 5

Age of individuals: • 20s – 1

40s – 1

60s – 2

70s – 1

County of residence: • Denver – 2

Douglas – 1

Gunnison – 1

Jefferson – 1

Resident/Visitor: • Residents: 5

Visitors: 0

Gender: • Female: 2

Male: 3 To ensure expedience on reporting presumptive positive cases, the state will provide overall testing statistics as soon as we are able on the website .

Continue to stay up to date by visiting colorado.gov/cdphe/2019-novel-coronavirus.

CDPHE confirma 5 nuevos presuntos casos positivos en Colorado

DENVER, Marzo 13, 2020: El Departamento de Salud y Medioambiente de Colorado (CDPHE) confirmó 5 nuevos presuntos casos en Colorado, basados en resultados de pruebas durante el día. La suma total es de 77. El laboratorio ha hecho 600 pruebas aproximadamente en Colorado desde que se empezó con la realización de pruebas el 28 de febrero.

Debido al gran número de nuevos casos, CDPHE reportará información de nuevos casos, en lugar de dar los detalles de cada caso específico. Además, la publicación de estos números actualizados de casos ahora se harán una vez al día, aproximadamente al mediodía.

Total casos presuntamente positivos: 5

Edad de las personas:

20s – 1

40s – 1

60s – 2

70s – 1

Condado de residencia:

Denver – 2

Douglas – 1

Gunnison – 1

Jefferson – 1

Residente/Visitante:

Residentes: 5

Visitantes: 0

Género:

Femenino: 2

Masculino: 3

Para asegurar la rapidez en reportar los presuntos casos positivos, el estado debe proveer estadísticas generales tan pronto sea posible en el siguiente website.