by Steven Vetter, Managing Editor

DENVER — The Colorado High School Activities Association has indicated that forecasts for cold, windy and wet weather this weekend will not change the schedule for the annual Colorado State Track & Field Championships May 18-20 at Jefferson County Stadium.

I-70 Corridor competitors will get started during Thursday’s afternoon session with field events starting at 1:30 p.m. and running events commencing at 2 p.m. Friday starts at 8:10 a.m. while Saturday’s competition will begin at 9:15 a.m. Athletes from Deer Trail, Byers, Bennett and Strasburg all qualified in events.

Preliminary heats and finals for local athletes are below. Final running events feature the top nine times from the preliminaries. Field events feature preliminary and final rounds at the same time.

Thursday, May 18

• 1:30 p.m.: 2A girls high jump — Amanda MacDonald, Byers.

• 2:10 p.m.: 3A girls 800 sprint medley relay — Bennett, heat 2, lane 8.

• 2:35 p.m.: 3A Girls 100-meter dash preliminaries — Mackenzie Burt, Bennett, heat 2, lane 2.

• 2:40 p.m.: 3A Boys 100-meter dash preliminaries — Hunter Bergstrom, Strasburg, heat 1, lane 8.

• 3:05 p.m.: 2A Girls 4×200 relay preliminaries — Byers, heat 2, lane 2.

• 3:15 p.m.: 2A Boys 4×200 relay preliminaries — Byers, heat 2, lane 4.

• 3:35 p.m.: 2A Boys 4×200 meter relay preliminaries — Bennett, heat 2, lane 1; Strasburg, heat 2, lane 5.

• 3:55 p.m.: 2A Boys 110-meter hurdle preliminaries — Austin Davis, Byers, heat 2, lane 5.

• 4 p.m.: 1A Boys shot put — Derek Klassen, Deer Trail.

• 6:00 p.m.: 3A Girls 200-meter dash preliminaries — Burt, heat 2, lane 3.

• 6:05 p.m.: 3A Boys 200-meter dash preliminaries — Gavin Harris, Strasburg, heat 1, lane 1.

• 6:58 p.m.: 2A Boys 400 meter preliminaries — Gage Dean, Byers, heat 1, lane 7.

• 7:13 p.m.: 3A Boys 400 meter preliminaries — Jeremy Ladd, Strasburg, heat 2, lane 2.

Friday, May 19

• 9 a.m.: 2A Girls 4×100 relay preliminaries — Byers, heat 1, lane 9.

• 9:35 a.m.: 4×100 relay preliminaries — Bennett, heat 1, lane 7.

• 9:43 a.m.: 3A Boys 4×100 relay preliminaries — Strasburg, heat 2, lane 7; Bennett, heat 2, lane 8.

• 11 a.m.: 3A Girls long jump — May Fullbright, Bennett, flight 1; Joanna Delfin, flight 1.

• 11:25 a.m.: 3A Boys 300-meter hurdles preliminaries — Chase Starman, Strasburg, heat 2, lane

• 12:10 p.m.: 3A Girls 800 medley relay finals.

• 12:30 p.m.: 3A Girls shot put — Abbie Lowell, Strasburg, flight 2.

• 1:35 p.m: 2A Girls 4×200 relay finals.

• 1:40 p.m.: 2A Boys 4×200 relay finals.

• 2:00 p.m.: 3A Boys 4×200 relay finals.

• 3:28: 2A Boys 4×400 relay preliminaries — Byers, heat 2, lane 7.

• 4:05 p.m.: 3A Girls 4×400 relay preliminaries — Bennett, heat 2, lane 9.

• 4:18 p.m.: 3A Boys 4×400 relay preliminaries — Strasburg, heat 1, lane 8.

Saturday, May 20

• 8:30 a.m.: 2A Boys high jump — Davis, all one flight.

• 9:50 a.m.: 2A Boys 110-meter hurdle finals.

• 10 a.m.: 2A Boys long jump — Wyatt Smith, Byers, flight 1.

• 10:50 a.m: 3A Girls 100-meter dash finals.

• 10:53 a.m.: 3A Boys 100-meter dash finals.

• 11:20 a.m.: 2A Boys 1,600 meter run (finals): James Linnebur, Byers.

• 11:33 a.m.: 2A Boys 400 meter finals.

• 11:53 a.m.: 3A Boys 400 meter finals.

• 1:34 p.m.: 3A Girls 200 meter finals.

• 1:38 p.m.: 3A Boys 200 meter finals.

• 2 p.m.: 3A Girls triple jump — Delfin, Bennett.

• 2:30 p.m.: 3A Boys 300-meter hurdle finals.

• 3:05 p.m.: 2A Girls 4×100 relay finals.

• 3:10 p.m.: 2A Boys 4×100 relay finals.

• 3:35 p.m.: 3A Girls 4×100 relay finals.

• 3:40 p.m.: 3A Boys 4×100 relay finals.

• 4:33 p.m.: 2A Boys 4×400 relay finals.

• 5:10 p.m.: 3A Girls 4×400 relay finals.

• 5:18 p.m.: 3A Boys 4×400 relay finals.